Kırklareli'nde PKK/KCK Propagandası Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarının ortaya çıkarılması ve terör örgütü mensuplarının tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan şüpheliler tespit edildi.

Operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.