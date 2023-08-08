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Kırklareli'nde pasajın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli'nde bir pasajın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir pasajın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi'ndeki pasajın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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