Kırklareli'nde park halindeki otomobil yandı - Haberler

Kırklareli'nde park halindeki otomobil yandı Babaeski ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Babaeski ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi'nde Ahmet Kayhan'a ait park halindeki 59 FA 804 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde hasar oluştu. AA / Özgün Tiran - Güncel Ahmet Kayhan İtfaiye Güncel Haberler

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