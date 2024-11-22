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Kırklareli'nde Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı

Kırklareli'nde Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Kaçtı
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Kırklareli'nin Kocahıdır Mahallesi'nde, park halinde bulunan iki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kırklareli'nde park halindeki iki otomobile çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 219 plakalı hafif ticari araç, Kocahıdır Mahallesi Murat Sokak'ta park halindeki iki otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, devrilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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