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Kırklareli'nde Parçalanmış Cesedin Kimliği Belirlendi

Kırklareli'nde Parçalanmış Cesedin Kimliği Belirlendi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış halde bulunan cesedin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi'nde çalılık alanda çuval içerisinde ceset parçalarını gören kişi, 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede büyük bölümü parçalanıp çuvala konulduğu tespit edilen ceset, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında cesedin Hakan Ç'ye (23) ait olduğu belirlendi.

Şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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