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Kırklareli'nde Panelvan ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

7 Aralık 2023 12:35 Son Güncelleme: 12:36 Abone Ol

Kırklareli'nde Sebahattin Demircan idaresindeki panelvan ile Sebahattin G'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.