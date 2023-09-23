Kırklareli'nde "Pancarköy şehitleri" anıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Pancarköy Şehitliğindeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 42 yıl önce Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'nca yapılan tatbikatta F-5 savaş uçağının, Pancarköy köyündeki Karabatak mevkiinde düştüğünü hatırlattı.

Meydana gelen kazada bir pilot yüzbaşı ve 64 askerin şehit olduğunu anlatan Ekici, "Onlar herkese nasip olmayan en yüksek rütbeye şehitlik mertebesine yükselerek en yüce makama ulaşmışlardır. Bizlerde şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Şehitler için dua okunmasının ardından kabirlere karanfil bırakıldı.