Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler atıkları geri dönüşüme kazandırıyor

Kırklareli'ndeki özel eğitim meslek okulunda eğitim gören otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler, atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Kırklareli Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda seramik, tarım, mobilya, el sanatları, görsel sanatlar atölyeleri oluşturuldu.

Atölyelerde öğrenciler eskiyen okul sıralarından bahçe çitleri, çerçeve ve kesme tahtası, kağıt, karton ve kırılan seramiklerden süs eşyası yapıyor. Çay ocağı ve yemekhaneden çıkan organik atıklarla da gübre üretiyor.

Bu çalışmalar ile bir yandan geri dönüşümün önemine dikkat çekiliyor, diğer yandan da öğrencilerin sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor.

Okul Müdürü Şahin Değer, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okullarındaki atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını söyledi.

Okulda oluşturdukları atölyelerde tüm atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade eden Değer, okullarından neredeyse hiç çöp çıkmadığını belirtti.

Kullanılmayan sıraları, kırılan seramik ürünleri, çay posalarını geri dönüştürdüklerini anlatan Değer, "Sadece organik olmayan ürünleri, atmak zorunda olduğumuz ürünleri çöpe atıyoruz. Bunun haricindeki neredeyse her şeyi atölyelerimizde, sınıflarımızda geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Değer, el sanatları atölyelerinde atık gazete kağıtlarından sepetler yaptıklarını söyledi. Atık kağıtları işleyerek tohum toplarına çevirdiklerini ifade eden Değer, dönüştürdükleri tohum toplarını doğayla buluşturarak ağaçlandırmaya katkı sağladıklarını vurguladı.

Kompost makinesi ile okullarında organik atıkların tamamını gübreye dönüştürdüklerini anlatan Değer, elde ettikleri gübrelerin bir kısmını sattıklarını, bir kısmı ile de okulda oluşturdukları serada marul ürettiklerini belirtti.

Öğrenciler geri dönüşüm ile gelir de sağlıyor

Değer, sattıkları ürünler ile öğrencilerin gelir de sağladıklarını söyledi. Yılda yaklaşık 200 bin lira gelir elde ettiklerini belirten Değer, gelirin öğrencilere ve öğretmenlere verildiğini kaydetti.

Öğrencilerden Seçil Erden ise yaptıkları çalışmalarla mutlu olduklarını dile getirdi.

Okulda çok güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Erden, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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