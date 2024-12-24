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Kırklareli'nde Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme ile Sosyalleşiyor

Kırklareli'nde Özel Gereksinimli Çocuklar Yüzme ile Sosyalleşiyor
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Kırklareli'nde 'Mutlu Çarşamba Projesi' kapsamında yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, eğitime katılarak öz güven kazanıyor ve sosyalleşiyor. Antrenörler, çocukların yüzme sayesinde fiziksel ve psikolojik olarak olumlu gelişim gösterdiğini belirtiyor.

Kırklareli'nde yüzme kursuna katılan özel gereksinimli çocuklar, kulaç atarak öz güven kazanıp sosyalleşiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Kırklareli'nde 15 özel gereksinimli çocuğa yüzme eğitimi veriliyor.

Proje ile haftanın 3 günü yüzme havuzunda çalışan özel gereksinimli çocukların sosyalleşerek öz güvenlerinin artması amaçlanıyor.

Çocuklar, müsabakalara da hazırlanıyor.

Yüzme antrenörü Filiz Aygün, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında kentteki özel gereksinimli çocuklara yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi.

Çocukların sporla mutlu olmasını ve topluma kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Aygün, eğitime katılan çocukların 2 ay gibi bir sürede sosyalleştiklerini gözlemlediğini belirtti.

Proje kapsamında 15 çocuğa eğitim verdiklerini anlatan Aygün, yüzen çocukların psikolojik olarak rahatladıklarını gördüğünü dile getirdi.

Ailelerin de çocuklarının gelişiminden memnun olduğunu anlatan Aygün, "Su, onların çalışmayan kaslarını çalıştırıyor, daha konforlu ve sağlıklı yaşıyorlar." dedi.

Özel gereksinimli çocukların sporla hayata tutunduklarını vurgulayan Aygün, daha önce sudan korkan çocukların şimdi sudan çıkmak istemediklerini ifade etti.

Oyunlar eşliğinde yüzmeyi öğrettiklerini dile getiren Aygün, "Çocuklar buraya geldiklerinde birbirlerini tanımıyorlardı. Burada bir takım ve grup oldular çünkü takım oyunları oynuyoruz. Çocuklarımız bir takım içerisinde aitliği hissediyor ve takım arkadaşı oluyorlar. Buradan çıktıktan sonra dışarıda çok güzel etkinliklerle beraber olduklarını aileler bize iletti." diye konuştu.

"Çocuklarımızın spor yapması çok önemli"

Otizmli çocuk annesi Feray Erdoğan ise özel gereksinimli çocukların sporla tanıştırılması gerektiğini belirtti.

Çocuğunun yüzerek sosyalleştiğini ve öz güveninin arttığını anlatan Erdoğan, yüzmenin özel gereksinimli çocuklar üzerinde çok büyük faydalar sağladığını vurguladı.

Özel gereksinimli çocukların yüzerek el, kol ve bacak hareketlerini geliştirdiğini anlatan Erdoğan, "4 yaşındaki çoğumu yüzmeyle tanıştırdım. Olumlu etkisi çok büyük. Bizim en büyük sıkıntımız hareket kısıtlığı. Yüzme ile bunu aşıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması çok önemli, hatta ailelerimiz çocuklarını küçük yaşta spora yönlendirmeli." şeklinde konuştu.

Erdoğan, özel gereksinimli çocukların yetenek taramasından geçirilmesini de istedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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