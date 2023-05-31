Kırklareli'nde Otomobille Çarpışan Tankerin Sürücüsü Yaralandı

Kırklareli'nde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Tankerin taşıdığı peynir altı suyu ise çevreye döküldü.