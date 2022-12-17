Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Güncel Haberler Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kırklareli'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 39 SJ 138 plakalı Furkan G. idaresindeki otomobil Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve kara yoları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Furkan G. ile otomobilde bulunan Ayşe D., Rüya E. ve Göktuğ E. çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralanan sürücü Furkan G., Ayşe D., Rüya E. ve Göktuğ E.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.