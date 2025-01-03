Kırklareli'nde Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Kırklareli'nde meydana gelen kazada, Anıl Ç. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve diğer iki yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Anıl Ç. idaresindeki 39 ED 299 plakalı otomobil, Kızılcıkdere köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Buse Ç. ve Kerem Ç, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel