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Kırklareli'nde Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Kırklareli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü E.K. ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.K, yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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