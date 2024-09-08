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Kırklareli'nde Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, Zekeriya Öztürk'ün kullandığı otomobil bir düğün salonunun duvarına çarptı. Kazada Zeliha Öztürk hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kırklareli'nde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Zekeriya Öztürk (79) idaresindeki 59 YZ 813 plakalı otomobil Kırklareli - İstanbul kara yolunun 2. kilometresinde, bir düğün salonunun duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün yaralandığını otomobilde bulunan Zeliha Öztürk'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İncelemenin ardından Zeliha Öztürk'ün cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Otomobil Güncel trafik

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