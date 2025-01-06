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Kırklareli'nde Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nilay Özdemir idaresindeki 34 BRV 405 plakalı otomobille Süleyman Şahin yönetimindeki 39 ADE 900 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD sevk edildi.

Kazada sürücülerle Emine Hazer, Ecem Hazer, Şadi Özdemir, Tuncay Bayın ile Halime Şahin yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sürücü Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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