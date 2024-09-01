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Kırklareli'nde Otomobil ile Tır Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Yalçın (68) idaresindeki 39 AAR 795 plakalı otomobil, Karıncak köyü yakınlarında Abdurrahman Ç. (28) yönetimindeki 41 TV 110 plakalı tırla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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