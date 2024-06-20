Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Levent K. idaresindeki 39 SV 296 plakalı kamyonet, Büyükmandıra kavşağında Mustafa Hakan O. yönetimindeki 34 HKV 691 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Mehmet Sururi G, Mehmet A, Mehtap D, Deniz D. ve Zehra A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.