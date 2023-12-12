Kırklareli'nde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
G.A. idaresindeki 22 AK 556 plakalı otomobil Kaynarca beldesi yakınlarında M.E.A. yönetimindeki 34 DJ 8751 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada sürücü G.A. ile kamyonette bulunan A.Ş. ile A.T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.