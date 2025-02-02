Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Kırklareli'nde Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde A.Y. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 39 ADH 612 plakalı otomobil, Eskitaşlı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
img

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
img

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
img

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.