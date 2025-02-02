Kırklareli'nde Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde A.Y. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 39 ADH 612 plakalı otomobil, Eskitaşlı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Otomobil sürücüsü A.Y. ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel