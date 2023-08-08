Kırklareli'nde Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
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Kırklareli'nde Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışmasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde 39 ABS 997 plakalı İ.A. idaresindeki otomobil, 39 ACG 931 plakalı R.K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 39 ACG 931 plakalı otomobilde bulunan H.K. sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan H.K., ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine sevk edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel