Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Otomobil Bariyere Çarptı: Bir Yaralı

Kırklareli'nde Otomobil Bariyere Çarptı: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyere çarptı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Batuhan K. idaresindeki 39 ADD 666 plakalı otomobil D-100 Karayolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.