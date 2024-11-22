Kırklareli'nde Otomobil Bariyere Çarptı: Bir Yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyere çarptı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Batuhan K. idaresindeki 39 ADD 666 plakalı otomobil D-100 Karayolunun 3. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.