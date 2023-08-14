Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Karakoç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karakoç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

112 Acil Çağrı Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title