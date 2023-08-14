Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Karakoç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karakoç köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel