Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bademlik Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaz okulu sona erdi. Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) yaz okulu sona erdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun merkezde düzenlenen törende yaz okuluna katılan öğrencilerin bilgi ve birikimlerinin arttığını söyledi. Bu tür eğitimlerin öğrencilere katkısının çok fazla olduğu belirten Özefsun, kursa katılan öğrencilere teşekkür etti. Konuşmanın ardından kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi. Özel gereksinimli öğrenciler kamp yaptı. Kırklareli'nde özel gereksinimli öğrenciler Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezinde kamp yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikle öğrenciler ilk olarak merkezi gezdi. Yetkililer tarafından öğrencilere doğa ve canlılar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra merkezde oyun oynayıp eğlendi.