Kırklareli'nde otelde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokağı'nda 4 katlı bir otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otel odasında hasar oluştu.