Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi ve yatırımcı davetleri ele alındı.
Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, başkanlığında OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, OSB'nin her geçen gün geliştiğini söyledi.
OSB'ye olan ilginin son yıllarda arttığını ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.
Toplantıya Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel