Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısında, bölgenin gelişimi ve yatırımcı davetleri konuşuldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, OSB'ye olan ilginin arttığını belirtti.
Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
OSB Müdürlüğünde, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Ilık, OSB'nin gelişimini sürdürdüğünü söyledi.
OSB'ye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Ilık, yatırımcıları bölgeye davet etti.
Toplantıya OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel