Kırklareli'nde OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

OSB Müdürlüğünde, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ilık, OSB'nin gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

OSB'ye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Ilık, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Toplantıya OSB Müdürü Sebahattin Dönmez ile kurul üyeleri katıldı.