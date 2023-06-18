Kırklareli'nde Ormanlık Alanlarda Denetim Yapıldı

Kırklareli Valiliği tarafından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan ilave tedbirler çerçevesinde kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından denetimler başladı. İl ve ilçe jandarma komutanlığı ile orman işletme şefliği ekipleri, sorumluluk sahalarındaki ormanları kontrol etti.