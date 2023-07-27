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Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

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Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Demirköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

İlçeye bağlı Sivriler ile Avcılar köylerinde ormanlık alanda iki farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel

Sivriler Avcılar Güncel Haberler

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