Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde Kuzulu köyü yakınlarında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kuzulu köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü.