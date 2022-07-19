Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Osmancık köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce 2 helikopter, 3 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracıyla ile yangına müdahale edildi. Bölgeye gelen Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Kırklareli Valiliği AFAD İl Müdürü Salih Erdem de çalışmaları takip etti. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü. AA / Ufuk Ertop - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.