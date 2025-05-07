Kırklareli'nde Ormanlara Girişler 177 Gün Süreyle Yasaklandı
Kırklareli Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle 8 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuda duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel