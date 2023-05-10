Kırklareli'nde orman yangınlarına hazırlık tatbikatı yapıldı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce "2023 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Faaliyetleri" kapsamında tatbikat yapıldı.

Babatepe mevkisinde gerçekleştirilen tatbikata İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, orman muhafaza memurları ile yangın söndürme ekipleri katıldı.

Şahan, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, yangınla mücadeleye en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yangın tatbikatlarının hem can güvenliği hem de orman yangınlarına karşı hızla müdahale edebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Şahan, "Bu bağlamda ekip ve ekipmanlarımızın daima hazır ve eksiksiz olması gerekir. Olası bir orman yangınında önceliğimiz ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Sonrasında ise ormanlarımızın devamlılığıdır." diye konuştu.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Çelik de tatbikatların eksiklerin tespit edilerek sezon öncesinde giderilmek amacıyla da gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ekiplerin sezon boyunca dinamik olması gerektiğini anlatan Çelik, iş güvenliği ve koruyucu malzemelerin de doğru şekilde kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Çelik, 2023 yılının en az yangın ve az hasarlı bir şekilde geçmesini temenni etti.

Çelik, tatbikatın ardından orman yangınlarının önlenmesi açısından yangına mahal verebilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirler, erken müdahalenin önemi, yangın ihbarlarının ivedilikle yapılması, alınan ihbarların değerlendirilmesi, yasal sorumluluklar ve hukuki yaptırımlar konularında bilgi verdi.