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Kırklareli'nde Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele için alınan tedbirler görüşüldü. Vali Turan, ormanların 24 saat korunduğunu belirtirken, vatandaşların da dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya tarafından alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Vali Turan, orman yangınları ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Ormanların ekipler tarafından 24 saat korunduğunu ifade eden Turan, vatandaşlarında orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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