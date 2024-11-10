Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Çavuş köyü yakınlarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Babaeski ilçesine bağlı Çavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.