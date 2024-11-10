Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Çavuş köyü yakınlarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Babaeski ilçesine bağlı Çavuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Güvercin kümesini depoya çevirip tatlı üreten işletmeye baskın

Güvercin kümesini depoya çevirip pisliğin içinde tatlı üretmişler
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen kaç golü var? GS-Samsunspor maç golleri izle! Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CANLI İZLE MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir? Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.