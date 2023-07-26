Kırklareli'nde Organize Suç Örgütüne Operasyon: 4 Gözaltı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 111 adet mermi ele geçirildi.

Kırklareli'nde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda 4 kişiyi yakaladı. Kırklareli il merkezinde 2 farklı olaya karışan 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Şahısların üzerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, yakalanan silahlarda kullanılan 111 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatılırken, şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ