Kırklareli'nde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.