Kırklareli'nde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı
Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vize'de plajlarda 3 gün, Demirköy'de ise 2 gün süreyle deniz yasağı getirildi.
Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel