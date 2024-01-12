Kırklareli'nde okullar arası tekvando turnuvası yapıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Kırklareli Gençlik Spor Kulübü tekvando takımı grup müsabakalarında Kırklareli'ni temsil etmeye hak kazandı.

Kulüp Antrenörü Gökhan Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvada farklı kategorilerde 14 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandıklarını belirtti.

Dereceye giren tekvandocuların grup müsabakalarında Kırklareli'ni temsil etmeye hak kazandığını ifade eden Yeşil, sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Faaliyet planlama toplantısı yapıldı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu faaliyet planlama toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı"nın görüşüldüğü toplantıda, birinci döneminin son haftasında tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla uygulanacak faaliyetler planlandı.

Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu açılacak

Kırklareli'nde doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

15 Ocak Pazartesi günü başlayacak kursun, 30 Ocak Salı günü sona ereceği ifade edilen açıklamada, kursların Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, kurs kayıtlarının e-devlet üzerinden de yapılabildiği belirtildi.