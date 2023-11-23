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Kırklareli'nde Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde kent merkezi ve ilçelerdeki okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde metruk binalar, oyun salonları, kahvehaneler, içkili mekanlar, büfeler, parklar ve bahçeler ile şüpheli vatandaşlar kontrol edildi. Alkol ve sigara satışı yapan işletmelere uyarı yapıldı ve servis şoförlerinin evrakları kontrol edildi.