Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.
Yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler 37 araç ve sürücüsünü denetledi, 62 okulun çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.