Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk konusunda bilgilendirildi.
Kırklareli'nde okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarını ve sürücülerini denetledi.
Yaşanabilecek muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla sürücüler ve öğrenciler güvenli yolculuk hakkında bilgilendirildi.
Ekipler 115 araç ve sürücüsünü denetledi, 103 okulun çevresinde de kontrol gerçekleştirdi.
Denetimlerin süreceği belirtildi.