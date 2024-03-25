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Kırklareli'nde öğrencilerin akademik başarıları değerlendirildi

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Kırklareli'nde öğrencilerin akademik başarıları değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda okul müdürleri sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da il genelindeki çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

"Sağlık alanındaki planlamalar toplantıda görüşüldü

Kırklareli'nde "Sağlıkta planlama" toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, sağlık alanında hizmet kalitesinin artması için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin artık dünyada örnek gösterilen bir ülke olduğunu vurgulayan Cerit, kentte de yatırımların hızla sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri değerlendirildi.

Fransızca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

16 Nisan Salı günü başlayacak kursun, 29 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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