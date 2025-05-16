Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Eğitimde yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları öğretildi.

Kırklareli'nde köy okullarında eğitim gören öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında kente gelen Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesi ile Vize ilçesinin Çakıllı ve Kıyıköy beldelerinde öğrencilerle buluştu.

Kaynarca İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde jandarma ekipleri, öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak yaya geçitleri, trafik ışıkları ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından öğrenciler, jandarma araçlarını da yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynarca İlkokulu Müdürü Muharrem Yörükoğlu, AA muhabirine, eğitimin öğrenciler için son derece yararlı olduğunu belirterek, "Çocuklarımız bugün trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrendi. Bu tür faaliyetlerin devam etmesini diliyoruz." dedi.

Yörükoğlu, jandarma ekiplerinin çocuklarla iletişimlerinin çok güzel olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden İnci Güneş Kuş ise trafik kurallarını öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Selim Eraslan da kaldırımın neresinde yürüneceğini öğrendiğini belirterek, jandarma ekiplerini yeniden okuluna davet etti.

Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla kent genelindeki farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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