Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi

Kırklareli'nde Öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, okul öncesi öğrencilere yönelik biyolojik çeşitlilik eğitimi düzenledi. Etkinlik, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi ile başladı, ayrıca doğal materyalleri kullanarak mandala çalışması yapıldı.

Kırklareli'nde okul öncesi öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen program, doğa yürüyüşü ile başladı.

Ağaç ve kuş türlerinin tanıtıldığı programda, öğrenciler kuş gözlemi yaparak türleri inceledi.

Programda dal parçaları, yaprak, tohum gibi doğal materyalleri toplayan öğrencilere mandala çalışması yaptırıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güncel Eğitim Yaşam Çevre Doğa

Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir

Değişim mesajı veren Erdoğan'ın listesinin başında 2 isim var

 Köfteci Yusuf'a verilen 'Helal sertifa' CHP'yi harekete geçirdi

Köfteci Yusuf ile ilgili isyan ettiren detay CHP'yi harekete geçirdi

 3 kişiyi katleden 16 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra harekete geçmiş

3 kişiyi katleden 16 yaşındaki caniyle ilgili korkunç detay
Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt

Sedat Peker'den Köfteci Yusuf skandalıyla ilgili çarpıcı sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 14 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Balık, Terazi, Koç burcu yorumu! 14 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Pazar hangi diziler var? 13 Ekim Pazar TV'de bu akşamki diziler Anayasa'nın 3. maddesi değişecek mi? Okan Buruk hangi kanalda konuşuyor? Serdar Gözübüyük kimdir, aslen nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.