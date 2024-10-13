Kırklareli'nde Öğrencilere Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, okul öncesi öğrencilere yönelik biyolojik çeşitlilik eğitimi düzenledi. Etkinlik, doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi ile başladı, ayrıca doğal materyalleri kullanarak mandala çalışması yapıldı.
Kırklareli'nde okul öncesi öğrencilerine biyolojik çeşitlilik eğitimi verildi.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen program, doğa yürüyüşü ile başladı.
Ağaç ve kuş türlerinin tanıtıldığı programda, öğrenciler kuş gözlemi yaparak türleri inceledi.
Programda dal parçaları, yaprak, tohum gibi doğal materyalleri toplayan öğrencilere mandala çalışması yaptırıldı.