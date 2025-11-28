Kırklareli'nde Öğrenciler Tarihi ve Kültürel Gezilerle Öğreniyor

Kırklareli'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul öğrencilerinin gözlem, keşif ile sosyal ve kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla kentteki tarihi ve kültürel alanlara geziler gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi, Hızırbey Camisi ile Kırklareli Müzesini ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu öğrencileri de Kırklareli Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev temel alınarak inşa ettirilen Atatürk Evi'ni gezdi.

Öğrencilere Atatürk, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin silikon heykelleri ile Atatürk'ün Kırklareli ziyaretinde kullandığı çatal, kaşık, bardak ve tabak gibi birçok eşya tanıtıldı.

Ardından öğrenciler Ali Rıza Efendi Kültür Evi'ni gezdi.

Hızırbey Camisi'ni de ziyaret eden öğrencilere caminin tarihi hakkında bilgi verildi.

Gezi Kırklareli Müzesi ziyaretiyle sona erdi.

"Bu tür ekinlikler çocuklarımız için çok önemli"

Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni Yeşim Biçer, AA muhabirine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların ezberden uzak, bilgiye ulaşabilen, ulaştıkları bilgiyi sorgulayabilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini söyledi.

Çocukların sosyalleşmesi açısından kentin belirli yerlerine geziler düzenlediklerini anlatan Biçer, bu kapsamda eğitimi okulun dışına taşıdıklarını kaydetti.

Çocukların bu gezi sayesinde yaşadıklarını ve gördüklerini belleklerine kaydettiklerini anlatan Biçer, "Bu tür ekinlikler çocuklarımız için çok önemli. Bizim için burada amaç sadece eğlence değil. Aynı zamanda eğlenirken öğrenmeleri, keşfetmeleri bizim için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin asıl amacı sadece okulda öğrenilen bilgiyle kalmamak, tabiri caizse aslında okulun sınıfın duvarlarını yıkabilmek. Bizimde okul olarak amacımız oklun sınıf duvarlarını yıkarak eğitimi sınıfın dışına okulun dışına, şehrin tamamına yayabilmek." diye konuştu.

Öğrencilerden Aynur Elif Atkan ise geziler sayesinde güzel anılar biriktirdiğini söyledi.