Kırklareli'nde ocak ayında 2 bin 149 sürücüye 3 milyon 518 bin 644 lira trafik cezası uygulandı

Kırklareli'nde ocak ayında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 149 sürücüye 3 milyon 518 bin 644 lira trafik cezası uygulandı.

Kırklareli'nde ocak ayında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 149 sürücüye 3 milyon 518 bin 644 lira trafik cezası uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, geçen ay gerçekleştirdikleri yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol, motosiklet ve emniyet kemeri denetimlerinde 22 bin 541 aracı kontrol etti.

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 149 sürücüye 3 milyon 518 bin 644 lira trafik cezası uygulandı.

Ayrıca 196 araç çeşitli kusurlarından dolayı trafikten men edilirken, 87 sürücünün sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.