Haberler

Kırklareli'nde Nöroloji Kliniği Kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji kliniği kurulması için çalışmalar başladı. Hastane Başhekimi Zeliha Türkyılmaz, kliniğin en kısa sürede hizmet vermesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji kliniği kurulacak.

Hastane Başhekimi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında, hastane binasında gerçekleştirilen toplantıda nöroloji kliniğinin kurulması için başlatılan çalışmalar görüşüldü.

Türkyılmaz, kliniğin en kısa sürede hizmet vermesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kadının Güçlenmesi Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Kadının Güçlenmesi Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, kadınların istihdama

katılımının artırılması, eğitim ve girişimcilik alanlarında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsillerinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, kadınların sosyal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması konuları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca il düzeyinde yürütülen mevcut çalışmalar ile kurumlararası iş birliği konuları da görüşüldü.

Yol yapım çalışmaları sürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, çalışmaların Evrensekiz ile Ahmetbey beldelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların il genelinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.