Kırklareli'nde Nöroloji Kliniği Kurulacak

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nöroloji kliniği kurulacak.

Hastane Başhekimi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında, hastane binasında gerçekleştirilen toplantıda nöroloji kliniğinin kurulması için başlatılan çalışmalar görüşüldü.

Türkyılmaz, kliniğin en kısa sürede hizmet vermesi için çalıştıklarını kaydetti.

Kadının Güçlenmesi Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Kadının Güçlenmesi Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, kadınların istihdama

katılımının artırılması, eğitim ve girişimcilik alanlarında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsillerinin artırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının geliştirilmesi, kadınların sosyal hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması konuları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca il düzeyinde yürütülen mevcut çalışmalar ile kurumlararası iş birliği konuları da görüşüldü.

Yol yapım çalışmaları sürüyor

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, çalışmaların Evrensekiz ile Ahmetbey beldelerine ulaşımın sağlandığı kara yolunda devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların il genelinde gerçekleştirileceği ifade edildi.