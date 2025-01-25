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Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

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Kırklareli'nin Dolhan köyünde Seyfettin Sert'e ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Dolhan köyünde Seyfettin Sert'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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