Kırklareli'nde Muhtarlar Akademisi Açıldı

Kırklareli'nde muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, protokolün sabah saatlerinde imzalandığını belirterek, akademiyle kentte görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına akademik düzeyde eğitim verileceğini söyledi.

Turan, "Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve güvenli şekilde sunabilmesini, sorunları hızlıca yetkililere iletebilmesini, kamu kurumlarıyla koordinasyonlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu akademi, muhtarlık görevini daha profesyonel bir düzeye taşımayı amaçlıyor." dedi.

Kırklareli'nin İstanbul, Yalova ve Rize'nin ardından bu eğitim programına dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, muhtarların devlete açılan ilk kapı olduğunu ve önemli bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ise akademinin, muhtarların bilgi ve liderlik becerilerini geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çeken Üstüner, "Akademi boyunca uzman eğitmenlerden alınacak bilgiler, mahallelerde daha etkili ve verimli çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Merkez İlçe Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci ve Dernek Başkan Yardımcısı Naide Şanslı Özdemir de törende konuşma yaptı.

27 Haziran Cuma günü sona erecek akademide, muhtarlara Türkiye'nin idari yapısı, muhtarların görev ve sorumlulukları, kamu kurumlarıyla ilişkiler, afet yönetimi, aile ve toplum hayatı, kooperatifçilik ve seracılık, halk sağlığı, Yeşilay ve Kızılay çalışmaları gibi konularda eğitim verilecek.