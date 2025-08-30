Kırklareli'nde muhtarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla aşure dağıttı

Kırklareli'nde mahalle ve köy muhtarlarınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Kırklareli Merkez Mahalle Muhtarları Derneği ile Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği işbirliğinde İstasyon Caddesi'nde stant açıldı.

Muhtarlar, düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıttı.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Şanlı Özdemir, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

103 yıl önce kazanılan büyük zaferin kutlu olmasını dileyen Özdemir, aşurenin tüm şehitler anısına dağıtıldığını belirtti.

Programa mahalle ve köy muhtarları katıldı.