Kırklareli'nde motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kırklareli'nde motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı
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Lüleburgaz'da yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye motosiklet çarptı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletin, yaşlı adama çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarptı.

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Tahir D. sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün ters yöne girdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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